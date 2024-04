Nuvole nere sulla ricostruzione: "Superbonus, regna l’incertezza. Tagliola sulle pratiche nel 2025"

Incertezza: sulle norme, sulle procedure, sui tempi e sulle risorse. In un contesto del genere, la ricostruzione post terremoto che – finalmente – era ormai decollata e in volo, rischia un rallentamento, se non una vera e propria battuta d‘arresto. Sotto accusa c‘è la 34esima modifica al Superbonus, contenuta in un recente decreto del governo, finita nel mirino di un fronte compatto. Enrico Crucianelli presidente Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Matteo Petracci, responsabile settore edilizia Cna, Giovanni Salvucci di Anaepa Confartigianato, Loredana Camacci Menichelli dell’Ordine degli architetti e pianificatori e Paola Passeri del Collegio dei geometri, non hanno dubbi: la ricostruzione è un investimento di lungo periodo che, proprio per questo, richiede chiarezza e certezze.

Spiega Crucianelli, che con Ance ha promosso la conferenza stampa di ieri nella sede di Confindustria: "L’attenzione per il territorio c’è, e noi ringraziamo il commissario Guido Castelli per l’impegno profuso. Ma, oggettivamente, questo nuovo provvedimento sconta una mancanza di chiarezza che crea molti problemi. Allo stato dei fatti, il Superbonus sarebbe garantito fino alla fine del 2025 per le pratiche già in essere, mentre per quelle non ancora avviate ci sarebbe un budget, riferito al cratere della nostra provincia, di 330 milioni per il 2024. È del tutto evidente che per quelle già in essere la fine del 2025 è una vera e propria tagliola, visto che sono tempi troppo stretti. Per quelle da avviare, poi, la situazione è ancora peggiore, poiché non sappiamo neppure se ci saranno risorse disponibili per il prossimo anno. Chiediamo, dunque, che in sede di conversione del decreto siano apportate le modifiche necessarie e che sia fatta chiarezza. In prospettiva va aumentato il contributo per la ricostruzione superando il superbonus". "Servono certezze. Il contributo massimo per la ricostruzione previsto fin dall’inizio era già insufficiente, il Superbonus ha dato una mano, ma spesso i cittadini devono metterci del proprio. In una situazione come l’attuale non siamo in grado di dire ai committenti che cosa fare", evidenzia Paola Passeri.

"Non è stato facile usare in maniera congiunta le procedure del contributo per la ricostruzione e quelle del Superbonus, ma ci eravamo finalmente riusciti. Ora, con l’ennesima modifica, le cose rischiano di complicarsi nuovamente", sottolinea Loredana Camacci Menichelli. Sì perché tra pratiche avviate e pratiche da avviare, tra progetti già pronti e progetti in itinere, non è affatto semplice tenere la barra dritta, tanto più se sono incerti anche tempi e risorse. "Il mondo delle nostre imprese rischia di risentire ancora di più dei contraccolpi di questo decreto, anche perché tanti sono alle prese con le difficoltà di gestire la cessione del credito, lo sconto in fattura e tanto altro, con la possibilità che si aprano continui contenziosi legali", aggiunge Giovanni Salvucci. "C’è tanta preoccupazione per questo provvedimento che alimenta le incertezze. La ricostruzione passa sulla "carne viva" di persone che devono decidere se sistemare la propria casa, se rimanere a vivere o meno nell’entroterra. Ma proprio per questo servono norme chiare e tempi certi, altrimenti la ricostruzione ha il fiato corto. Cosa succederà dopo il 2025? La Regione Marche esca dal suo silenzio e si faccia sentire", afferma Matteo Petracci.