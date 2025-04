Nyco, torna il camp dedicato alla musica

Torna il progetto Network Youth Choir Orchestra (Nyco). Si tratta di un’iniziativa che fa della musica uno strumento di dialogo e aggregazione tra i ragazzi dai 7 ai 20 anni e la popolazione adulta dell’Alto Maceratese. Il progetto è promosso dall’Istituto Musicale Vaccaj di Tolentino e ha aderito anche il Comune di San Severino. Per iscriversi basterà accedere, entro il 4 maggio, al sito www.nyco.it. Il programma prevede anzitutto il Music Camp, dal 30 giugno al 4 luglio: i più giovani (7-11 anni) si ritroveranno a Castelraimondo per il Coro di Voci Bianche e il percorso Nyco Junior, mentre i ragazzi dai 11 ai 20 anni saranno a Camerino per l’Orchestra, il Coro Giovanile e il gruppo di Teatro-Danza Nyco. Durante il Camp, i partecipanti prepareranno uno spettacolo dal titolo "Let’s Pop!".