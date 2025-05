"O anche no" di Severini Melograni. Presentazione alla Bottega del libro

Paola Severini Melograni, conduttrice di "O anche no" in Rai, presenta oggi alle 18 alla Bottega del libro il volume che racconta la storia del programma. Tra le pagine del volume – dal titolo "O anche no. Da vicino nessuno è normale", Castelvecchi – scorrono eventi, personaggi e aneddoti della tv e della società: da Domenico Modugno alla cronaca dello sport paralimpico, da Ezio Bosso a Franco Basaglia. A dialogare con l’autrice saranno Maria Ciotti, Carla Carotenuto e Benedetta Petroselli. Il format, unico in Europa, sfida le convenzioni affrontando i temi della disabilità e dell’inclusione sociale con schiettezza e ironia. Niente pietismo, nessuna spettacolarizzazione del dolore: solo storie vere, raccontate con leggerezza e profondità.