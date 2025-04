"O la va, o la spacca" l’avventura di Carla,. Silvia e Giacomo

Una nuova avventura in contrada Pieve a Macerata per Carla Giuli, Silvia Pagnanini e Giacomo Lattanzi, che hanno rilevato l’ex porchetteria "La Pieve", locale che si trova nell’area della stazione di servizio alle porte del capoluogo. Ieri pomeriggio è stata festa grande per l’inaugurazione dell’attività che è stata ribattezzata "O la va, o la spacca". "Un nuovo spazio – spiegano i gestori – dedicato ai sapori autentici e alla convivialità. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia, e ogni ingrediente parla di territorio". In tanti, ieri, hanno partecipato al debutto della nuova attività. A Carla, Silvia e Giacomo gli auguri di amici e clienti.