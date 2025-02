Obblighi del giudice violati. Finisce in carcere una 47enne

È finita alla Casa Circondariale di Pesaro una donna di 47 anni, residente a Recanati, arrestata dai carabinieri su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata. La donna era stata allontanata dalla figlia minorenne a seguito di denunce per maltrattamenti e aveva ottenuto i domiciliari. Nonostante le disposizioni imposte, però, la 47enne ha violato più volte le condizioni della misura cautelare, uscendo e rientrando dall’abitazione senza alcuna autorizzazione. Per tali violazioni, è stata deferita per il reato di evasione e, proprio a seguito delle ripetute infrazioni, il magistrato ha deciso di sostituire gli arresti domiciliari con il carcere. All’inizio del mese era stata arrestata una prima volta perché aveva violato il provvedimento del tribunale che stabiliva che la donna dovesse mantenere una distanza di almeno cinquecento metri dalla minore, dalla sua scuola e dai luoghi che frequenta abitualmente. La 47enne, invece, era stata sorpresa nei pressi del giardino dell’abitazione dove vive la figlia con la sua famiglia e per questo arrestata e, in attesa dell’udienza fissata per fine mese, erano stati disposti per lei gli arresti domiciliari.