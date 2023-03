"Obiettivo aumentare i donatori Serve un ricambio generazionale"

La prima donazione nell’ottobre 1999, all’età di vent’anni. Poi ha fatto parte del Consiglio Avis di Tolentino sia come consigliere sia come segretaria, oltre ad essere consigliere dell’Avis provinciale di Macerata. E adesso è stata eletta all’unanimità presidente dell’Avis comunale di Tolentino. È la 43enne tolentinate Lucia Pistacchi. A fine febbraio la presidente uscente Ivana Ciucci, dopo due mandati consecutivi (otto anni in tutto) le ha ceduto il testimone. "Continuerò a fare tesoro – commenta Pistacchi – di quanto mi è stato trasmesso dalle colonne portanti della nostra Avis: Ivana che negli ultimi anni ho seguito passo passo e Adriano Marzioni, che mi ha letteralmente preso per mano e inserito nella famiglia avisina. Da loro ho preso esempio, mi hanno reso partecipe quotidianamente insegnandomi tanto. A livello di unità di raccolta, le donazioni stanno andando bene grazie alla collaborazione del servizio trasfusionale di Macerata anche se l’obiettivo è aumentare sia il numero di donazioni che quello dei giovani donatori. Questo per un ricambio generazionale nella famiglia di donatori di sangue, dove si respira il valore della solidarietà e della volontariato. Con il direttivo cercheremo di portare avanti i progetti, dando continuità a quanto svolto finora: molte idee e iniziative sono rimaste sulla carta a causa dello stop dovuto alla pandemia. Siamo pronti a collaborare con le varie realtà presenti sul territorio. Basti pensare alle manifestazioni sportive e agli incontri organizzati dalle associazioni Avis comunali limitrofe, dall’Avis provinciale e regionale". Attualmente l’Avis di Tolentino conta 1.164 soci. Il nuovo direttivo ha come vicepresidente Paolo Mancioli, Ciucci segretario, presidente emerito Adriano Marzioni, amministratore Sofia Ronconi, tesoriere Giovanni Vallesi, mentre i consiglieri sono Francesco Volponi, Giuseppe Piergiacomi, Giuliana Pascucci, Federica Mattioli, Paolo Del Bello, Alberto Forconi, Alberta Zavaglini, Lautizi Roberto, Simone Vichi. L’Avis è quindi sempre più rosa. Lucia è la presidente più giovane nella storia tolentinate. I presidenti che si sono susseguiti dalla fondazione Avis, settant’anni fa, ad oggi sono: Manlio Piazza, Glauco Polidori, Corrado Cernetti, Paolo Appignanesi, Adriano Marzioni, Andrea Pazzaglia, di nuovo Adriano Marzioni, Marciano Chierici, Ivana Ciucci. E ora Lucia.

Lucia Gentili