Obiettivo benessere in famiglia, arriva "Scuola per genitori"

Attivare una comunità educante. E’ questo l’obiettivo principale di "Scuola per genitori" il nuovo progetto dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Macerata, promosso in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 15. Si tratta di una serie di incontri nel territorio comunale con esperti e psicologi, per offrire a genitori, insegnanti ed educatori informazioni finalizzate a educare e sviluppare le competenze di facilitazione per generare benessere nella relazione genitore-figlio. Gli incontri vedranno la partecipazione delle due operatrici del servizio gratuito "Famiglia al centro", Federica Milluch e Stefania Carluccio, dei prof Alessandra Fermani e Massimiliano Stramaglia, della pediatra Mirella Staffolani e dello psicologo Paolo Scapellato. Gli incontri inizieranno lunedì con "Io genitore. Imparo a conoscermi" all’oratorio di Piediripa, iniziativa che verrà ripetuta giovedì e venerdì, rispettivamente negli oratori di Collevario e dei Salesiani. Il 6 novembre sarà la volta di "Io ascolto. Tecniche e strumenti di comunicazione" all’oratorio di Piediripa e poi il 9 a Collevario e il 10 ai Salesiani. Ultimo step dal 13 novembre con "Io mi arrabbio. Imparare a gestire i conflitti per renderli costruttivi", che verrà riproposto il 16 e 17 novembre a Collevario e ai Salesiani. Gli incontri inizieranno alle 21 per concludersi alle 22.30. Info: sportello di ascolto "Famiglia al centro", in piazza Mazzini, previo appuntamento telefonando al 329.7778944 o al 328.4113445.