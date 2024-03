Obiettivo zero rifiuti: "Serve l’aiuto di tutti"

Nell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata la delibera con la quale Porto Recanati aderisce alla "Rete dei Comuni Rifiuti Zero", con l’obiettivo di rendere la città più sostenibile e pronta ad affrontare le questioni ambientali.

Inoltre, la giunta fa sapere che tale scelta è seguita dall’incontro con il presidente di Zero Waste Europa Rossano Ercolini, dall’adesione alla Rete ecologica locale e dalla redazione del biciplan con l’avvio delle attività per la promozione della Strategia Rifiuti Zero.

"Siamo ormai consapevoli che la politica a tutela dell’ambiente non ha colore politico – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti (nella foto) –, oggi la sfida è connettere ecologia ed economia attraverso una "visione" che ci conduca verso modelli di sviluppo di tipo alternativo. Porto Recanti aderisce alla Rete dei Comuni Rifiuti Zero proprio per questo obiettivo, per lasciare ai nostri figli un ambiente migliore, anche attraverso la riduzione dei rifiuti e lo sviluppo di un modello produttivo ed economico in grado di non generare scarti. Ognuno di noi ha un grande potere, e attraverso il miglioramento della raccolta differenziata e scelte di consumo sostenibili può contribuire a massimizzare i recuperi di materiali e di minimizzare lo smaltimento".

La strategia Rifiuti Zero prevede poi il coinvolgimento dei cittadini, attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale a partire dai giovani, dalle scuole, ma coinvolgendo anche i genitori, le istituzioni e i commercianti.

Oltre ai progetti di educazione ambientale, è previsto un piano di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, rivolto agli esercizi commerciali, agli uffici, alle piccole e grandi imprese, agli enti e alle amministrazioni del territorio.

Sempre la giunta comunale, aggiunge che come confermato dal Cosmari nel recente incontro sul Piano d’ambito, l’impegno dei cittadini sarà sostenuto dall’introduzione della tariffa puntuale. E consentirà a ciascuno di pagare in relazione alla produzione dei rifiuti, un sistema che, dove viene realizzato, produce un immediato miglioramento della qualità della raccolta e una riduzione consistente dell’indifferenziato.