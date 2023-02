"Occasione per fare squadra e approfondire l’attualità"

di Lorenzo Monachesi

Il Banco Marchigiano è tra i mecenati dei campionati di giornalismo promossi dal Resto del Carlino, un’iniziativa che aiuta nella formazione dei giovani, chiamati a cimentarsi nella redazione di veri e propri servizi giornalistici. "Il primo aiuto – spiega Sandro Palombini, presidente del Banco Marchigiano – è trasmettere loro il mestiere e l’arte della scrittura. Un’ottima pratica che va supportata e potenziata nei giovani. Scrivere diventa un virtuoso esercizio in cui chiunque è chiamato a fermarsi, a riflettere, ad organizzare il proprio pensiero, il proprio vissuto e i propri sentimenti per poi trovare la forma migliore, ma anche la più chiara e corretta per esprimersi e comunicare agli altri".

Palombini, qual è l’importanza di un’iniziativa che invita i ragazzi a impegnarsi, a fare squadra e a scrivere approfondendo ciò che li interessa? "Fare squadra significa crescere insieme, imparare insieme, sbagliare e riflettere insieme sui propri errori per poi trovare insieme la via migliore. Ma soprattutto significa collaborare e cooperare nelle cose, un concetto che una banca cooperativa come la nostra ha nel proprio Dna e non può che essere orgogliosa di trasmetterlo ai giovani del territorio, anche attraverso questa iniziativa del Resto Carlino così bella".

L’iniziativa dà la possibilità ai giovani di approfondire gli argomenti che ritengono più interessanti. "È sempre bello – interviene Marco Bindelli, amministratore delegato per i rapporti col Credito cooperativo – chiedere ai giovani di misurarsi coi temi di attualità. Oggi non mancano gli argomenti da approfondire, penso al post pandemia o alla guerra in Ucraina, alla crisi energetica, ai temi della riconversione delle fonti energetiche e a quelli ambientali e della crisi climatica. I giovani possono così approfondire quanto sta accadendo, studiare e documentarsi. E sarebbe funzionale e formativo fare queste attività attraverso la stampa e i media che ne scrivono, come il Carlino, valorizzando il ruolo delle testate giornalistiche quali fonti di informazione riconosciute ed accreditate. E poi per conoscere bene il presente occorre anche studiare il passato. E quindi si verrebbe creare un meraviglioso circolo virtuoso e formativo per i giovani".

Bindelli, quanto è importante dare voce al territorio? Una scelta sposata dal giornale e dal vostro istituto. "Fondamentale. Dare voce e saperla ascoltare. Saper ascoltare tutte le componenti del territorio, nel caso del nostro mestiere di fare banca, significa interpretarne esigenze, necessità, speranze, progetti e cercare di supportarli nei modi adeguati. Molto dello sviluppo di un territorio passa attraverso questa dinamica. Allo stesso tempo, il parallelismo in questo contesto è immediato con i giovani. Saperli ascoltare, mettersi in una reale, vera modalità di ascolto e apprendimento dei loro pensieri, speranze, sogni, delusioni, disagi. Il processo di crescita dei giovani, ma anche dei loro genitori, passa moltissimo attraverso questo tipo di esercizio quotidiano".