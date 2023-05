"Occasione unica per conoscere le varie culture del continente"

Macerata al centro dell’Europa. Torna dal 9 al 13 maggio l’appuntamento con la festa dell’Europa, un’iniziativa promossa dagli assessorati comunali alle Politiche giovanili, al Turismo, alle Attività produttive e alla Cultura. Saranno cinque giorni ricchi di eventi, i quali hanno come obiettivo quello di aumentare la conoscenza delle varie culture che compongono il continente così ricco di tradizioni, prodotti, musica, costumi e paesaggi. Il programma, ieri, è stato presentato dall’assessore ai Servizi amministrativi Marco Caldarelli: "Ringrazio - ha detto – gli sponsor Confartigianato Imprese Macerata Ascoli e Fermo, Projectfin e New Packing per aver creduto in questo progetto ormai divenuto una tradizione per la nostra città, che sarà un momento di divertimento, ma anche di approfondimento. Ringrazio anche l’Università degli studi di Macerata e la Scuola di dottorato, Erasmus Student network, Laboratorio Sociale, Matt coworking e Labilia per la preziosa collaborazione. Infine, vorrei ringraziare Cyrco per aver appositamente creato l’applicazione per votare il locale che ti ha fatto sognare l’Europa".

È intervenuta poi la vicesindaca Francesca D’Alessandro che ha sottolineato come "si tratti di un evento di tradizione che ogni anno si incrementa e si autoalimenta. Promuove la città a tutto tondo, una città che merita di avere una vetrina sia a livello nazionale che internazionale. Vorrei ringraziare anche l’ufficio Europa e lo staff della comunicazione che hanno lavorato molto bene per la riuscita dell’evento. Viva la festa dell’Europa".

Infine, l’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi, ha aggiunto: "Il mio ufficio ha curato i due eventi musicali di piazza Mazzini, giovedì 11 e sabato 13 maggio, per dare una cornice musicale alla festa dell’Europa. Vorrei ringraziare la grafica Maria Guarnieri per aver realizzato la suggestiva opera che è stata scelta come simbolo della festa".

Sono poi intervenuti Riccardo Golota, responsabile ufficio marketing di Confartiginato, Andrea Capozucca, matematico e curatore degli eventi scientifici, e Viviana Longo, volontaria di Erasmus Student Network.

