Occasioni per commessi e laureati in Farmacia

Centro per l’impiego di Macerata. Parafarmacia a Piediripa di Macerata cerca laureato in Farmacia anche senza esperienza, assunzione a tempo indeterminato (codice offerta 4510184, scadenza 19 maggio). Impresa edile di Macerata cerca muratori specializzati 2° livello, patente B (codice 1548834, scadenza 19 maggio). Industria settore alimentare di Macerata cerca apprendista operaio per mansioni di confezionamento e di carico e scarico merci, titolo preferenziale diploma professionale indirizzo elettronica o meccanica, età max 29 anni (offerta 8471, scadenza 20 maggio). Azienda cerca tecnico di maglieria con esperienza, preferibile conoscenza programmi di maglieria e macchine Shima – Seiki (offerta 204693, scadenza 22 maggio). Azienda settore commercio cerca due commessie di banco part time; (offerta 5134651, scadenza 22 maggio). Laboratorio di tappezzeria cerca cucitoretrice a macchina di tessuti e pelletteria (offerta 3633321, scadenza 22 maggio). Inviare curriculum a [email protected]