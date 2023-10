Occasioni per escavatoristi, operai e commercio di fiori

Centro per l’impiego di Macerata. Azienda edile di Petriolo cerca due escavatoristi anche con minima esperienza. Richiesta patente B. Si offre contratto a tempo determinato rinnovabile (codice offerta 3328428, scadenza 27 ottobre). Impresa cerca manovali edili con esperienza anche minima. Richieste patente B e auto propria (codice offerta 3328427, scadenza 27 ottobre). Azienda di commercio al dettaglio di fiori e piante cerca tirocinante addettoa alle vendite. Sede di lavoro: Macerata (codice offerta 2093972, scadenza 29 ottobre). Azienda edile per cantieri nella città di Macerata cerca un operaio edile. Richiesti patente B ed auto propria (codice offerta 5170931, scadenza 31 ottobre). Studio di ingegneria di Pollenza cerca ingegnere, architetto o geometra con laurea da inserire con borsa ricerca. Richiesta laurea in architettura, ingegneria o diploma di geometra+laurea (codice offerta 5108771, scadenza 4 novembre). Per tutte queste offerte inviare il curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.