Occasioni per ingegneri, muratori e pasticceri

Centro per l’impiego di Macerata. Studio di ingegneria di Pollenza cerca ingegnere, architetto o geometra con laurea da inserire con borsa ricerca. Richiesta laurea in architettura, ingegneria o diploma di geometra+laurea (codice offerta 5108771, scadenza 4 novembre). Anziana di Macerata autosufficiente cerca collaboratrice domestica per aiuto nelle pulizie di casa e compagnia (si richiede un ottimo italiano). Impegno indicativo di duetre ore a giorni alterni (codice offerta 1971898, scadenza 4 novembre). Impresa edile cerca muratori con esperienza. Si offre tempo determinato di quattro mesi rinnovabile (codice offerta 4755121, scadenza 6 novembre). Impresa di Montecassiano cerca elettricista per lavori di cantiere. Si valutano profili anche senza esperienza. Si chiede patente B e auto propria (codice offerta 4208111, scadenza 6 novembre). Bar pasticceria di Maiolati Spontini cerca pasticcereaiuto pasticcere con minima esperienza (codice offerta 1737461, scadenza 7 novembre). Cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.