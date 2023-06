Occasioni per operai, camerieri e aiuto cuochi

Centro per l’impiego di Macerata. Azienda settore degli impianti elettrici di Macerata cerca un apprendista operaio. Requisiti richiesti: età di apprendistato (max 29 anni), patente di guida (codice offerta 2918911, scadenza 16 giugno). Azienda metalmeccanica di Corridonia cerca operaio manutentore elettromeccanico per manutenzione e riparazione di schede elettroniche, con esperienza nel settore (codice 71541, scadenza 19 giugno). Fustellificio di Corridonia cerca apprendista operaio addetto alle macchine per il taglio ad acqua del metallo, max 29 anni, (codice 370302, scadenza 20 giugno). Supermercato cerca addetti banco macelleria e banco gastronomia, in età di apprendistato o con esperienza pluriennale (codice 1876795, scadenza 26 giugno). Attività di ristorazione di Pollenza cerca apprendista cameriere, barista, aiuto cucina. Contratto di apprendistato a tempo pieno trasformabile (codice 5112551, scadenza 27 giugno). Inviare curriculum a [email protected] specificando il codice offerta.