"Occhi del Mondo", in mostra gli scatti di Claudio Scarponi. Iniziativa per la Croce Rossa

Sarà visitabile fino a domenica la mostra fotografica "Occhi del Mondo". Allestita con gli scatti in bianco e nero di Claudio Scarponi all’interno dell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza Del Popolo, è patrocinata dalla Croce Rossa Italiana, cui saranno destinate le offerte che verranno raccolte grazie a questa iniziativa solidale. La straordinaria esposizione è un viaggio per immagini che l’artista settempedano, amante da sempre della fotografia, dedica a India, al piccolo Tibet, a Nepal, Siria ed Etiopia, realtà dove ha viaggiato e dove ha raccolto tantissime immagini insieme all’amico fotoreporter Roberto Farina. "Mi sono spesso trovato in situazioni difficili da fotografare – spiega Scarponi – ma il mio istinto naturale è quello di descrivere la vita di persone povere, oppresse o addirittura prive degli elementi essenziali per vivere come l’acqua. Cerco di fissare in questi volti il sentimento di un particolare momento come la paura, la tristezza, la diffidenza, a volte la simpatia e persino la gioia per una semplice stretta di mano". Il progetto si pone l’obiettivo di far vedere con uno sguardo diverso e meno indifferente donne e uomini che vivono nello stesso nostro pianeta, ma anche per richiamare l’attenzione su quanti operano nel volontariato locale e internazionale.