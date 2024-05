"Occhi del mondo". Serata all’insegna della fotografia

"Occhi del mondo", ecco il titolo della serata fotografica che andrà in scena oggi alle 21.15, nella Casa del Fanciullo di via Cesare Battisti. L’evento, patrocinato dal Comune, è stato organizzato dalla Fototeca comunale di Morrovalle in collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche Marche, e sarà curato da Claudio Scarponi nella parte della proiezione fotografica. "Il progetto di carattere umanitario e solidale, come propone il titolo Occhi del Mondo – spiegano gli organizzatori – offre una serie di ritratti in bianco e nero attraverso i quali si è cercato d’interpretare gli stati d’animo di donne e uomini che vivono in una condizione di estrema povertà, di donne e bambini sfruttati che non hanno il diritto all’istruzione, non hanno accesso alle cure. Al confine Turco-Siriano sono state anche riprese persone costrette a fuggire dalla guerra in Siria, una situazione tristemente attuale visti i conflitti in corso in questo tempo". Claudio Scarponi vive a San Severino ed ha sviluppato la passione per la fotografia da quando aveva 20 anni.