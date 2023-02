Occhio luminoso di Sant’Urbano: nuova ipotesi sulla data d’inizio

L’abbazia benedettina di Sant’Urbano di Apiro (risalente al Mille) è una delle chiese romaniche più affascinanti e misteriose delle Marche. Qui, ogni anno, si ripete il fenomeno dell’"occhio luminoso", un evento che ha catalizzato l’interesse di tanti. Ora uno jesino appassionato di storia e archeoastronomia rivela la scoperta dell’enigma: perché il fenomeno del fascio luminoso si verifica ancora oggi proprio nel giorno di Sant’Urbano e anche quando è stato ideato: nel 1086 e non nel 1264 come indicato dallo scopritore del fenomeno (l’arch.Pacifico Ramazzotti). Ogni 25 maggio alle 7,41, un raggio luminoso entra, da un occhio posto sopra l’abside, attraversa l’abbazia, e raggiunge un cerchio, scolpito nella pietra di una colonna della navata laterale sinistra, sovrapponendosi ad esso. Il fenomeno si manifesta anche all’interno della cripta. L’ingegner Formiconi ne parlerà nel libro sui segreti delle chiese romaniche della Vallesina e di Jesi a cui sta lavorando. "Da tempo sostengo – spiega - che la coincidenza del verificarsi del fenomeno proprio nel giorno di sant’Urbano, il 25 maggio, non può essere una realizzazione medievalepoichè nel 1582 accadde un fatto alquanto particolare: il mondo saltò 10 giorni. L’anno cosiddetto Giuliano in realtà è più lungo dell’effettivo anno solare di 674 secondi. Ciò comporta che ogni 128 anni si verificava uno scostamento di un giorno tra l’anno del calendario e quello solare. Tuttavia, dopo che vi fu un primo riallineamento della data stabilito nel concilio di Nicea, (325 d.C.), la durata del calendario non fu cambiata. Solo nel 1582 Papa Gregorio XIII decise di fermare il mondo per 10 giorni, per riallineare il calendario. Quindi se il foro e la pietra di Sant’Urbano fossero stati realizzati per far sì che il fenomeno si compisse il 25 maggio intorno al 1264, oggi si sarebbe verificato tra il 1 e il 2 giugno". La data effettiva nella quale la Chiesa celebra il giorno di Sant’Urbano è il 19 maggio, non il 25". Di qui la conclusione di Formiconi: "Gli ideatori del fenomeno dell’occhio volevano si verificasse il 19 maggio e considerando che ora avviene il 25 maggio si può anche scoprire l’esatta data di ideazione che coincide con quella di consacrazione dell’altare: 1086".

Sara Ferreri