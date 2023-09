Occupa casa e imbratta le pareti

Si sarebbe installato in casa di una coppia, e avrebbe bivaccato lì per settimane vuotando frigorifero e dispense e imbrattando pareti e pavimenti. Di questo è accusato un libico 32enne, che però al momento risulta irreperibile.

L’episodio era stato scoperto dai proprietari a settembre 2020, dopo le restrizioni legate al Covid. I due avevano trovato la porta scassinata e l’appartamento tutto a soqquadro e pieno di immondizia. Dopo questa brutta sorpresa, era partita la denuncia per i reati di violazione di domicilio, imbrattamento di cose altrui e furto, per le scorte di cibo consumate dall’ospite non invitato. Con le indagini, si era arrivati ad accusare un libico che all’epoca era a Civitanova: sarebbe stato lui a occupare abusivamente l’appartamento e a lasciarlo in quelle condizioni. Ma nel frattempo, l’immigrato ha fatto perdere le sue tracce. Ieri mattina dunque all’udienza preliminare in tribunale a Macerata, di fronte al giudice Giovanni Manzoni e al pubblico ministero Enrico Riccioni l’avvocato Andrea Tonnarelli ha fatto presente questo aspetto. Il giudice dunque ha rinviato tutto al 2034, in attesa che possano partire le ricerche da parte delle forze dell’ordine per ritrovare l’imputato.