Occupano una casa, sfrattati dagli agenti

Con la sua famiglia occupa abusivamente una casa popolare dopo aver scardinato la porta di ingresso, per questo una donna è stata denunciata dagli agenti della polizia locale. Due minorenni invece sono stati sorpresi a bere alcolici in strada, in violazione dell’ordinanza firmata di recente dal sindaco Ciarapica: le indagini sono in corso per risalire a chi ha venduto l’alcol. I due episodi fanno parte del bilancio di un intenso fine settimana di controlli da parte degli agenti della polizia locale, coordinati dal dirigente superiore Cristian Lupidi.

Un recente intervento riguarda il sequestro di un autocarro rinvenuto nel quartiere di San Giuseppe. Nel corso dei controlli della polizia locale a supporto della festa di San Giuseppe operaio, nell’omonimo quartiere, gli agenti hanno rinvenuto il mezzo che era stato rubato a Civitanova nei mesi scorsi. L’autocarro è stato sequestrato e messo a disposizione della procura. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.

Un altro intervento ha riguardato un’occupazione abusiva in via Verga, a San Marone. Una famiglia in difficoltà economiche, non riuscendo a far fronte all’affitto, aveva occupato abusivamente un alloggio popolare, dopo aver scardinando la porta d’ingresso. La polizia locale è intervenuta sgomberando l’immobile e identificando l’autore del fatto, una donna, che è stata denunciata. La questione ha richiesto sia l’intervento dell’Erap, che ha provveduto con il personale tecnico a sigillare l’immobile per evitare future intrusioni, sia i servizi sociali comunali, che hanno preso in carico il nucleo familiare, provvedendo ad elargire i primi aiuti. Molto intensa anche l’attività di controllo messa in campo nella notte fra sabato e domenica. La pattuglia di zona ha sequestrato un veicolo sprovvisto di assicurazione e ha sottoposto un altro a fermo amministrativo per 90 giorni, in quanto in giro nonostante lo stop per mancata revisione.

Sul fronte sicurezza urbana, è stata contestata la permanenza di un ambulante oltre il limite stabilito dalla norma nel parcheggio dello stadio, nonché sanzionato per turpiloquio un automobilista che era stato multato. L’uomo verrà denunciato alla procura anche per le minacce perpetrate ai danni della pattuglia. Infine, sono state accertate due violazioni all’ordinanza sindacale che vieta il consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici nei confronti di due minorenni, sorpresi a bere in centro. Sono in corso accertamenti sull’esercizio che ha somministrato gli alcolici senza verificare la minore età dei consumatori, tra i 16 e i 18 anni. Il locale rischia una doppia sanzione, la multa da 333 euro e la sospensione della licenza da 15 giorni a tre mesi in caso di recidiva.

Chiara Marinelli