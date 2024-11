Occupazione nelle aree interne, dibattito con politici ed esperti

L’assessore alla progettualità del Comune di Fabriano, Pietro Marcolini, sarà uno dei tre relatori che illustreranno la situazione economica e occupazionale dell’entroterra, nell’incontro in programma oggi dalle 17 nella sala conferenze della Fondazione Il Vallato. Ad affiancarlo saranno il professor Fabiano Compagnucci del Gran Sasso Science Institute e il professor Gabriele Morettini dell’Università Politecnica delle Marche. L’incontro, intitolato "Quale occupazione e sviluppo nelle aree interne?" è stato promosso dalla Fondazione Il Vallato per parlare della grave crisi che ha colpito l’entroterra negli ultimi mesi, in particolare nell’area fabrianese, dove sono tantissimi gli occupati anche di Matelica, Esanatoglia e Castelraimondo.

"Il tema sul quale focalizzeremo poi il dibattito con i sindaci e le parti sociali – ha dichiarato il presidente Antonio Roversi (foto) – è attualissimo e consentirà di spaziare su molti aspetti, a partire dai progetti post industriali o neoindustriali. L’iniziativa vuol essere un momento di riflessione per tutti, giovani e adulti, lavoratori, ma anche studenti e famiglie, per ragionare su rischi e opportunità che si presentano all’orizzonte in un momento di profondo cambiamento sociale e lavorativo".