"Oddio, la cazzarola!". La storia dell’avaro al Dialetto della armonie

Domani nuovo appuntamento con la rassegna "Il dialetto delle armonie" alle 21.15 al Lanciano Forum di Castelraimondo. La Compagnia teatrale Avis - Aido di Esanatoglia porterà in scena "Oddio, la cazzarola!", ispirata all’Aulularia di Plauto, testo e regia di Bruno Caldarelli. "È la storia sempre nuova, ma antica dell’avaro, che ha attraversato millenni senza perdere di fascino. È la pièce per cui Molière va più famoso, essendo uno dei suoi capolavori, dove l’osservazione e la critica dei vizi e difetti dell’uomo si fa più acuta e maggiormente satirica", spiegano gli organizzatori. La ripartenza artistica della compagnia ha collimato col debutto di tanti nuovi volti, giovanissimi anche. "Ne scaturisce uno spettacolo armonioso, coordinato, ben caratterizzato e fresco più di sempre nei contenuti, che, allora come oggi, sono sempre attualissimi", aggiungono. Ingresso unico 10 euro. Per informazioni e prenotazioni 3382595480 o 3357681738.