Odissea per l’invalidità: "Ritardi e costi lievitati con la nuova procedura"

Sta creando non pochi problemi la nuova procedura – sperimentale per la provincia di Macerata – per il riconoscimento dell’invalidità civile. Prima del 30 settembre l’utente si recava dal medico, che faceva l’invio telematico del certificato all’Inps, e poi andava in un patronato per caricare la domanda amministrativa. Dal 30 settembre, però, questa domanda è stata sostituita dal "nuovo certificato medico introduttivo": ora è il dottore a occuparsi interamente della pratica. E i patroni completano la prestazione inserendo solo i dati socio-economici, comunque fondamentali, sulla piattaforma Inps. Ma molti medici, in particolare i più anziani, quelli con più pazienti o poco avvezzi alla tecnologia, hanno difficoltà a compilare i nuovi certificati e invitano spesso i propri assistiti a rivolgersi ai patronati.

"La conseguenza è che si sono creati degli ingorghi – esordisce Venanzio Pennesi, responsabile patronato Acli della sede zonale di Civitanova, presidente provinciale Acli Terra e vicepresidente provinciale Acli –. Ci sono pazienti, anche oncologici, vittime di ritardi incredibili a seguito di ciò. Alcuni dottori si sono trovati spaesati, non pronti. Si tratta dell’ennesimo caso in cui si fanno le leggi senza aver preparato bene prima il territorio, calate dall’alto. Come Acli ci siamo attivati e per fortuna siamo riusciti a trovare i rinforzi: due-tre giovani medici certificatori che si sono messi a disposizione dei nostri assistiti". La direttrice provinciale del patronato Acli Macerata Michela Bianchi tiene a precisare: "Non vogliamo fare polemica, ma evidenziare che ci siamo organizzati per stare vicino ai cittadini – spiega –. Comprendiamo che i dottori che hanno il massimo dei mutuati e probabilmente facevano i certificati di domenica, ora impiegano più tempo; caricare i certificati per loro è diventato più complesso, con i codici delle patologie da allegare alla documentazione sanitaria. Ma se la normativa è questa, bisogna adeguarsi. Inoltre devono attestare di aver frequentato un corso di formazione di dieci ore. Sarebbe auspicabile poi (non obbligatorio) che i medici avessero la firma digitale, in modo da archiviare il certificato direttamente nel fascicolo personale del cittadino". In pratica più che una semplificazione, la nuova procedura si è rivelata finora una complicazione. "La funzione dei patronati resta comunque fondamentale per la chiusura della pratica (altrimenti resta sospesa), per liquidare la prestazione – aggiunge la direttrice Bianchi –. Il patronato non è il passacarte dell’Inps e ci siamo adoperati anche questa volta per trovare una soluzione tramite giovani medici certificatori, con meno mutuati e più vicini alla tecnologia". Bianchi riflette su un altro aspetto, che preoccupa anche l’Ircr. "Considerando la maggiore mole di lavoro per i dottori, il costo medio per certificato sarebbe passato da 70-80 euro a 150-200 euro – afferma –. Nel frattempo qualcuno, entrando in confidenza col nuovo sistema, ha abbassato l’importo. Ma c’è comunque il rischio che chi non può permettersi questa spesa per il riconoscimento di invalidità civile, non acceda a servizi e contributi".