"Odori pungenti e nauseanti, fuori i gatti da via Falconi"

I gatti di via Falconi devono essere spostati e gli spazi ripuliti in modo da ripristinare le normali condizioni di igiene e decoro. Lo ha deciso il sindaco di Appignano Mariano Calamita che ha firmato un’ordinanza per cercare di mettere un punto sulla lunga storia di Ildiko Bajnoczi che da oltre 15 anni detiene una colonia felina all’interno di un immobile di via Falconi. Animali che sono aumentati negli anni, alcuni sono morti, per altri la signora Ilde (come tutti ormai la chiamano in paese) ha provato la via dell’adozione ma con scarso successo. Una trentina, come si legge nell’ordinanza pubblicata dal Comune, infatti, sono gli animali ancora presenti nell’immobile e alcuni girano anche lungo la strada che costeggia il caseggiato, diventando un pericolo per gli automobilisti. Problema che va ad aggiungersi "ai forti odori pungenti e nauseanti e al deterioramento degli ambienti – si legge ancora nell’ordinanza – che creano fastidio per gli altri abitanti del condominio, ma anche per chi si trova a passare nelle vicinanze".

Una situazione documentata negli anni con diversi sopralluoghi, l’ultimo il 19 gennaio scorso da parte della polizia locale e del personale del Servizio igiene e sanità pubblica dell’Ast. A stretto giro di posta, quindi, è arrivata l’ordinanza del sindaco Calamita che impone alla signora Ilde, ma anche al proprietario dell’immobile di "ripristinare le condizioni igieniche e di decoro degli spazi pubblici, eliminando ciotole, contenitori e le altre suppellettili utilizzate per alimentare i gatti in modo generalizzato e incontrollato, tale da sovvertire lo stato dell’ambiente urbanizzato, attirando anche altri animali".

I gatti dovranno essere spostati nel giro di 30 giorni in uno spazio destinato ad animali in difficoltà che è stato appositamente allestito nella struttura comunale di via Palanca. Ora quindi, entro fine marzo, sono attese novità.