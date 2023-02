"Offerta formativa molto elevata Non ci aspettavamo la città così bella"

Molti gli studenti carichi di aspettative e entusiasmo che sono arrivati a Macerata per la prima giornata di orientamento universitario. "Oggi sono qui perché mi interessa conoscere meglio la facoltà di Economia – spiega Giulia Aringoli di Monte San Vito, in provincia di Ancona – e tutto quello che mi può offrire. Sono molto interessata a Giurisprudenza a ciclo unico che è un dipartimento d’eccellenza. Questa giornata è molto importante, non mi aspettavo che Macerata fosse così bella e avesse un’offerta formativa così elevata, sono contenta di partecipare. L’offerta universitaria è davvero valida". "Sono ancora indecisa sul da farsi – sottolinea invece Caterina Pettinari, sempre di Monte San Vito – partecipare a questi eventi è molto importante per me e spero che questa giornata mi possa aiutare a fare la scelta migliore". "Oggi sono qui – prosegue Alessia Galli di Santa Maria Nuova (Ancona) –, soprattutto per curiosità. Sono più orientata verso gli indirizzi umanistici, in particolare Lettere e Storia, ma sto rivalutando anche Giurisprudenza perché l’offerta formativa è davvero ottima". "Mi ha molto colpita l’ internazionalità del polo universitario – dichiara Lucrezia Rotoloni, di Monte San Vito – e ho saputo che la facoltà di Giurisprudenza a ciclo unico è gemellata con l’ università di Orlèans. Amo il francese e cercavo una facoltà di respiro internazionale. Macerata è una città stimolante in cui si può creare una comunità di studenti e l’offerta formativa è davvero di alto livello". "Sono rimasto molto colpito dall’indirizzo economico-amministrativo di Scienze politiche – spiega Sebastiano Pepa di Castelfidardo –. Una bellissima università, con docenti professionali e disponibili, lo trovo un ambiente all’altezza delle mie aspettative e sono pienamente soddisfatto". "Sono orientato a proseguire gli studi scegliendo la facoltà di Scienze politiche con indirizzo internazionale –, spiega Danilo Sampaolesi, arrivato da Osimo per questa giornata –. Conoscevo già l’università di Macerata e quasi sicuramente continuerò qui gli studi e sono molto contento". "Sono appena arrivata – confessa Lucia Pistolesi di Fermo – e volevo conoscere meglio il polo universitario, non ho ancora preso nessuna decisione sul mio percorso di studi e intanto valuto tutte le opportunità". "Sono venuto per approfondire la conoscenza sul dipartimento di Economia – racconta Samuele Cupido di Castelfidardo -. Sto cercando una facoltà che mi consenta di acquisire più nozioni pratiche e ho trovato un ambiente molto interessante con un’ ateneo professionale e ben organizzato". "Sto valutando le varie opzioni – conclude Leonardo Zenobi da Filottrano -, mi interessa il dipartimento di Scienze politiche e ho ancora un po’ di tempo per prendere una decisione. L’università offre dei piani di studi veramente validi e la terrò in considerazione".

Barbara Palombi