Offerta formativa: previsti 79 corsi

Approvata dalla giunta regionale l’offerta formativa relativa ai percorsi di qualifica e diploma professionale. I percorsi regionali di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di secondo ciclo sono riconducibili a due tipologie: percorsi di durata biennale o triennale, per conseguire il titolo di Qualifica Professionale, valido sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per il proseguimento degli studi attraverso la frequenza di un’ulteriore annualità per conseguire un Diploma Professionale; percorsi di durata quadriennale o annuale, questi ultimi per allievi in possesso di un titolo congruente di qualifica, finalizzati al conseguimento del titolo di Diploma Professionale, valido sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’accesso agli Its Academys. I percorsi, sia se realizzati dai Centri di formazione professionale (Cfp), sia se realizzati in sussidiarietà negli Istituti professionali di stato (Ips), devono rispondere a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni dell’agosto 2019. Per gli anni scolastici 2024/2025 l’offerta formativa di IeFP prevede un totale complessivo di 79 corsi, la Regione utilizzerà le risorse messe a disposizione dal ministero del Lavoro, prevedendo che, nella percentuale massima del 10%, queste possano essere destinate alle azioni di sistema attivate dalle reti scolastiche. Le reti, infatti, sono uno strumento di cooperazione tra scuole che collaborano, scambiandosi informazioni e realizzando attività per adottare efficaci iniziative contro la dispersione e l’abbandono scolastico. Le scuole capofila delle 5 reti delle Marche sono: Ipsia "Benelli" di Pesaro Rete area dei Servizi alla persona, Ipsia "Ricci" di Fermo Rete aree Meccanica Impianti e costruzioni, IIS "Panzini" di Senigallia Rete area Turismo e sport, IIS "Corinaldesi-Padovano" di Senigallia, Rete area Manifatturiero e Artigianato, IIS "Garibaldi" di Macerata Rete aree Agro-Alimentare, Cultura Informazione Tecnologie, Servizi Cormmerciali.