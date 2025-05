Offerte e gadget rubati all’oratorio. Le volontarie: un gesto vergognoso

Rubano i soldi dalla cassetta delle offerte, un paio di borracce, un pallone, bibite e snack. Ignoti si sono introdotti all’oratorio di Casette Verdini, a Pollenza. A fare l’amara scoperta lo scorso fine settimana le volontarie, che hanno segnalato l’episodio anche sui social: "Con grande dispiacere informiamo che all’oratorio di Casette Verdini sono stati rubati dei soldi dalla cassetta delle offerte e dei gadget destinati ai bambini. Noi volontarie, amareggiate per quanto accaduto, continueremo a credere in questa meravigliosa avventura dedicandogli ancora tempo ed energie. Confidando nella solidarietà della nostra comunità, ci auguriamo che questo vergognoso gesto sia motivo di riflessione sui valori educativi alla base del nostro progetto".

Una volontaria, mentre stava cercando delle chiavi, si è accorta che lucchetti e armadietti erano stati aperti: quello di bevande e stuzzichini, a disposizione di bambini e ragazzi, era stato svuotato. Poi, domenica sera, ha scoperto che mancavano all’appello circa cento euro dalla cassetta delle offerte, donati dai genitori, e i premi rimasti messi a disposizione dai negozi della zona per varie attività. Le volontarie infatti sono mamme che, con impegno, dedizione e spirito di servizio, hanno deciso di dare nuova vita all’oratorio, per tenere occupati bimbi e ragazzini; svolgono, tra le altre cose, molti laboratori manuali. "Ci siamo accorte del furto – concludono -, non siamo fesse. Speriamo che non riaccada più e che serva da lezione a chi l’ha commesso, affinchè si fermi prima di fare cose più grandi". Potrebbe essere avvenuto nell’arco di tempo che va da prima di Pasqua agli ultimi giorni.