Offerte per meccanico, receptionist e autista

Officina cerca un meccanico riparatore automezzi esperto eo un apprendista in possesso di un diploma di peritotecnico meccanico. Sede di lavoro: Serrapetrona (codice offerta 135561, scadenza 2 maggio). Albergoristorante cerca una tirocinante receptionist anche prima esperienza con buona conoscenza della lingua inglese, orario part time. Sede di lavoro: Belforte del Chienti (codice offerta 492698, scadenza 5 maggio). Azienda settore autotrasporti cerca un autista esperto in possesso delle patenti cat. CE+CQC disponibile a trasferte anche in ambito nazionale. Sede di lavoro: Treia e territorio nazionale (codice offerta 392062, scadenza 5 maggio) Inviare il CV a: [email protected] inserendo il codice offerta.