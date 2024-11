Offese a Gabellieri, condannato De Vivo

Nel corso della sua diretta Facebook aveva offeso l’ex assessore al turismo Maika Gabellieri con frasi come "Ma tu che fai? Pippi la cocaina?" Per questo ieri l’ex consigliere comunale Livio De Vivo, accusato di diffamazione, è stato condannato a otto mesi e al pagamento della provvisionale di 3mila euro alla parte offesa.

È quanto ha deciso in tribunale a Macerata il giudice Francesca Preziosi. I fatti in questione risalgono al 18 giugno 2020. Secondo l’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Stefano Lanari, nel corso di uno dei suoi video in diretta su Facebook, De Vivo aveva rivolto frasi offensive nei confronti di Gabellieri. "Io te lo dico in maniera tranquilla Maika. Ma tu che fai, pippi la cocaina? Ti fai le canne? Ti ubriachi? Hai dei problemi, vai dallo psicologo, te lo pago io". E ancora: "Questa ragazza sta male? Si droga? Questa è strana, sta signora, non so come chiamarla. La vedo sempre che va a casa con tanti uomini, che ne so se sono tutti amici. Io non lo so questa quello che fa. Vorrei capire un attimo, questa ha qualche problema". Era stata la figlia di Maika Gabellieri a chiamare la madre, avvisandola di quello che stava dicendo De Vivo su Facebook.

Ieri in tribunale De Vivo, che è difeso dall’avvocato Marco Mariani (insieme nella foto), ha sostenuto che quelle frasi fossero soltanto una critica politica. "Gli epiteti usati erano una critica alle scelte amministrative, non alludevano alla sfera privata e personale – ha spiegato l’avvocato Mariani –. Gabellieri, inoltre, stava anche partecipando alla diretta e lo ha chiamato al telefono. C’erano due numeri, De Vivo non ha potuto rispondere altrimenti la diretta si sarebbe interrotta, ma c’era un altro numero a disposizione per telefonare. Aveva la possibilità di intervenire e sarà questo uno dei motivi di appello: al massimo si può parlare di ingiuria, che non costituisce reato perché è stata depenalizzata".

Gabellieri era parte civile, assistita dall’avvocato Bruno Pettinari.

