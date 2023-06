Offese ad avvocato e moglie: risarciti

pesante e diffamatorio online, contro un notaio e sua moglie avvocato, ha mandato sotto processo un 56enne di Loreto, Moreno Petraccini. Ma con il risarcimento delle parti offese il processo si è chiuso con il proscioglimento. A denunciare l’episodio era stata la moglie del notaio, un’avvocatessa di Porto Recanati che, a febbraio del 2020, aveva trovato in una pagina di recensioni online una frase offensiva sulla sua professionalità e anche sull’educazione. Con il marito aveva controllato se ci fossero commenti e infatti ne aveva trovati, riferiti a entrambi, con varie accuse in merito a come svolgessero la propria attività professionale. Queste frasi risultavano scritte da Petraccini, che era stato cliente del notaio ma non dell’avvocato, e così quest’ultima lo aveva denunciato per diffamazione. Ieri era prevista la prima udienza del processo, in tribunale a Macerata. Ma davanti al giudice Federico Simonelli e al pubblico ministero Francesca D’Arienzo si è dato atto del fatto che l’imputato aveva risarcito la parte offesa, che aveva ritirato la querela. Grazie a questo, per il 56enne è arrivato il proscioglimento e la chiusura immediata del processo che era stato aperto a suo carico.