Offese una vigilessa, pagherà 200 euro

Aveva offeso un vigile urbano in mezzo alla strada e per questo era stata denunciata la signora C. M. e di seguito imputata davanti al tribunale di Macerata (sezione penale) per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale che viene contestato a chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. I fatti risalgono al 23 marzo del 2019. Dopo di che, passato il furore e considerate le conseguenze a cui sarebbe andata incontro, la tizia ha fatto ammenda e comunicato di essere disposta a versare 200 euro a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell’agente, una vigilessa, raggiunta dalla contumelia. La proposta, avanzata dall’avvocato della donna, Andrea Tuzi, non è stata respinta. L’agente della municipale si è ritenuta soddisfatta e la questione si è chiusa con l’estinzione del reato, come prevede lo specifico articolo del codice penale.