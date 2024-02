Office manager cui affidare l’ufficio progettazione

Azienda settore metalmeccanico cerca un/a impiegato/a tecnico (cod. annuncio conf 445): diploma di perito meccanico, esperienza nelle mansioni, conoscenza lavorazione lamiere, capacità organizzative e gestionali. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Per società di ingegneria settore edile un/a office manager (cod. annuncio conf 446) con esperienza per gestire l’ufficio progettazione e coordinare i gruppi di lavoro esterni. Requisiti: laurea in Ingegneria edile, laurea in Architettura o affini, buona padronanza della lingua inglese, ottima conoscenza di AutoCAD 2/3D, disponibilità a trasferte. Si valuta positivamente la conoscenza del Sistema BIM. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Per società di ingegneria edile un/a responsabile segreteria tecnica (cod. 447). Requisiti: buona padronanza lingua inglese e conoscenza del software AutoCAD 2/3D. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare cv, specificando il codice dell’annuncio, al link: https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html