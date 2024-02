Officina universitaria e CasaPound, manifestazioni ravvicinate in strada

Macerata, 10 febbraio 2024 – “Scendiamo in piazza per ribadire l’importanza di una lotta anticlassista e antifascista". Officina universitaria lo ha fatto oggi, nell’anniversario della grande manifestazione del 2018, per sottolineare la necessità di una società antirazzista: "Il governo porta avanti una narrazione dell’immigrazione parziale, per fini politici. Da una parte le migrazioni sono viste come emergenze, dall’altra non fa che emettere decreti legge che minano i diritti dei migranti". Martina Gagliardi, coordinatrice del collettivo studentesco, sottolinea anche che "la manifestazione ha raccolto partecipazioni diffuse, da tutta la regione. C’erano il comitato 5 luglio, di Fermo, la rete degli studenti medi Marche e Gulliver, da Ancona. Poi Common bubble di Monte Urano e altre associazioni, come la Casa del popolo 10f, che ci ha aiutato nell’organizzazione".

In piazza Vittorio Veneto si sono radunate una settantina di persone per ascoltare il coordinatore del comitato 5 luglio di Fermo, Alessandro Fulimeni, e l’attivista anconetana Oiza Obasuyi, che ha manifestato vicinanza alle cause antirazziste e transfemministe: "Ci vogliono diciotto anni per ottenere una cittadinanza che dovrebbe essere un diritto. Non garantire la libertà di movimento in base alla provenienza è razzista. Patriarcato e sessismo poi sono problemi strutturali", ha detto fra gli applausi dei presenti. I manifestanti hanno anche esposto, tra vari cartelli, bandiere palestinesi.

Quasi contemporaneamente, al monumento ai caduti su corso Cavour i militanti di Casapound hanno celebrato con uno striscione e alcune fiaccole i martiri delle foibe, leggendo una testimonianza di un superstite, Graziano Udovisi. La cerimonia ha raccolto una trentina di persone. Entrambe le manifestazioni sono state sorvegliate dalle forze dell’ordine, risultando comunque pacifiche.