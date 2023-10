Officina Universitaria, rinnovate le cariche. Aurora Bruno presidente

Nono congresso di Officina Universitaria, nominate le nuove cariche. Il congresso si è tenuto sabato scorso nella sede dell’Anpi di Macerata. "Si è constatata con piacere la presenza di molte realtà con cui il sindacato studentesco collabora attivamente, a dimostrazione della solida rete creata nel corso degli anni", scrivono i rappresentanti di Officina. Il congresso è stato mediato dai gerenti di congresso Chiara Recchioni (ex presidente) e Lorenzo Di Tommaso (ex coordinatore). La giornata è stata aperta dalla relazione introduttiva da parte del presidente uscente Jacopo Sammassimo, seguita dagli interventi da parte di realtà locali e nazionali. Ad aprire la Cgil di Macerata assieme alla categoria Nidil, poi è stato il turno di Anpi Macerata, Libera Macerata, Non Una Di Meno Transterritoriale Marche e i sindacati studenteschi della regione e nazionali, Adi Macerata, Acu Gulliver, Udu Ancona, Rete degli Studenti Medi Marche e Unione degli Universitari. Sono state nominate le nuove cariche: le proposte, elette all’unanimità dall’assemblea, sono state Aurora Bruno in qualità di presidente, Martina Gagliardi come coordinatrice, Margherita Tana alla segreteria, Benedetta Maurizi alla tesoreria, Michael Sdrubolini come responsabile organizzativo e Stefano Di Carlo in qualità di responsabile comunicazione. Infine, il rinnovo dei referenti di facoltà e del Collegio dei garanti. "Visto il risultato delle ultime elezioni universitarie e l’impegno sempre maggiore da parte di Officina non solo come realtà universitaria, ma anche cittadina – il pensiero di Officina –, si è reso necessario rimodulare le competenze. Inoltre il presidente del Consiglio degli studenti, Dario D’Urso, è stato invitato a far parte del nuovo direttivo così da agevolare la comunicazione interna e esterna".