"Offrire nuova vita è l’esperienza più bella"

di Diego Pierluigi

"Non c’è dono più importante della vita": così l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido) festeggia i cinquant’anni e per l’occasione il gruppo comunale di Corridonia, attivo sul territorio dal 1985, ha organizzato per ieri, al teatro Velluti, una serata (ad ingresso gratuito) con la "Compagnia de lu Callaju" di Cerretto D’Esi. Sul palco è stata rappresentata la commedia "Mo ce volimo argì?", con l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione. "È stato il primo evento dopo lo stop causa pandemia – dice Daila Bernabei che dal 2018 guida l’Aido Corridonia, dopo aver raccolto il testimone da Bruno Grassetti e Loriana Pieroni -. Lo scopo delle nostre iniziative è trasmettere un messaggio, questo perché in Italia ci sono più di 8.000 persone in lista che attendono un trapianto, alcune delle quali a limite di vita. Essendo io una trapiantata multiorgano reni-pancreas, ho vissuto questa esperienza e posso confermare che c’è un ambito sanitario di eccellenza con una preparazione dietro che raccoglie tanti professionisti; infatti, ora difficilmente assistiamo ad esiti di trapianti nefasti". Missione che non può prescindere da una sensibilizzazione locale. "Grazie al progetto ’Una scelta in comune’ – aggiunge Bernabei - nel momento dell’emissione o rinnovo della carta d’identità, si può esprimere il consenso o il diniego alla donazione. Sarà possibile farlo anche a Corridonia e abbiamo chiesto al Comune di tenere un incontro con gli addetti dell’ufficio anagrafe per informarli sul tema. È legittimo avere dubbi, anche io me li sono posti, però bisogna riflettere che non sempre è un evento così lontano da noi". Decisiva inoltre la prevenzione. "Tra i giovani le donazioni sono calate anche per via dell’abuso di sostanze stupefacenti e alcool che rendono gli organi non trapiantabili – spiega - prima del Covid, insieme all’Avis e l’associazione ’La Rondinella’ andavamo nelle scuole a portare la nostra testimonianza, questa è una sinergia importante che vogliamo riprendere poiché la cultura della donazione inizia dalla formazione".