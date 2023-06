Oggi 120 stand, lungomare chiuso alle auto

Lungomare chiuso in entrambe le corsie oggi e per tutta la giornata, stop al traffico con divieto di sosta e rimozione delle auto per chi non dovesse rispettarlo. Il provvedimento, relativo alla Fiera del mare, interessa il tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e via Bainsizza e comprende tutte le aree di parcheggio con ingresso dal litorale, l’area davanti all’ex Gatto Blu e il tratto tra via Tito Speri e largo Paul Harris. Istituita l’inversione del senso di marcia, con direzione sud-nord, nel tratto fra via Speri e via Santarosa con deviazione del traffico sulla corsia est del lungomare Piermanni. Dieci i parcheggi riservati ai disabili: cinque su largo Melvin Jones e altrettanti all’interno del Varco sul mare. Le auto proventi dal lungomare sud (corsia est) verranno fatte svoltare in via Bainsizza e poi su viale Vittorio Veneto, mentre quelle provenienti da viale Matteotti e dirette verso il litorale (incrocio antistante la vecchia pescheria) dovranno girare in via Trento. Le bancarelle della fiera saranno operative dalle 8 alle 20. Circa 120 gli stand autorizzati, di abbigliamento, calzature, bigiotteria, casalinghi e prodotti alimentari. L’organizzazione è curata dalla Civitanova Eventi.