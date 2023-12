Oggi a Sant’Agostino l’ultimo saluto ad Antonio Vita

Sì terranno oggi alle 15, nella chiesa di Sant’Agostino a Recanati, i funerali di Antonio Vita, molto conosciuto per il suo impegno professionale e culturale. Psicologo e psicoterapeuta, si è iscritto all’Albo degli Psicologi nel 1989 ed ha esercitato con passione la professione fino al 2019, nel frattempo ha ricoperto anche l’incarico di direttore didattico delle scuole elementari di Loreto dal 1970 al 1994.

È stato componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Ancona per circa venti anni, nonché Ctu del Tribunale di Macerata, docente di psicologia in moltissimi corsi di specializzazione e di preparazione ai concorsi per docenti e altre figure professionali, ha lavorato anche come consulente aziendale per la selezione del personale in alcune industrie marchigiane. Nella sua vita si è impegnato anche nel volontariato.

Si è spento a 87 anni dopo aver combattuto per lungo tempo contro una malattia. Lascia la moglie Mariella, le due figlie Maria Giuseppina, avvocato e Giudice di Pace, e Annalisa, ingegnere capo della Provincia di Modena.