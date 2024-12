Oggi c’è Senigallia. Una partita da non fallire

La Virtus Civitanova e Senigallia sono appaiate a quota 10 ed ecco che la gara di stasera acquista un valore rilevante. Oggi alle 21 le due squadre si sfidano al PalaRisorgimento nella terza giornata di ritorno della B di basket interregionale. "Noi – spiega Massimiliano Domizioli, coach dei civitanovesi – dobbiamo mantenere la fluidità offensiva mostrata contro la capolista Loreto Pesaro, ma rispetto a quella gara dovremo fare di più sul piano difensivo, specie nelle situazioni di uno contro uno". Domenica la Virtus è uscita battuta 75-86 contro Loreto Pesaro, una delle quattro leader del girone. “Tra i ragazzi – spiega il tecnico – c’è la convinzione di avere disputato una buona prova contro un avversario più forte, ma c’è anche un po’ di amarezza perché in alcune situazioni avremmo potuto fare meglio". Ma ora c’è da pensare al Senigallia tenendo conto di quanto detto dal match contro Loreto Pesaro. "Senigallia – spiega Domizioli – ha tre elementi di livello assoluto come Giampieri, Giacomini e Landoni ai quali dovremo prestare attenzione, ma servirà imprimere tanta energia e determinazione alla gara per bilanciare la loro maggiore esperienza".