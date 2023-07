Oggi Commedia Sotto Le Stelle a Civitanova: Ultimo Spettacolo della Compagnia In..Stabile

Si conclude la stagione di Teatro ‘Mpertinende e stasera (ore 21.15 nello spazio esterno del cine-teatro Cecchetti) sul palco c’è la compagnia ‘In.. stabile’ di Civitanova che proporrà il suo ultimo spettacolo "Che sia venedette ‘ste vadanti", commedia dialettale in due atti di Giancarlo Verdecchia, con la regia di Giorgio Gobbi. Ingresso libero. La manifestazione, che è promossa dall’associazione Piccola Ribalta in collaborazione con la Pro Loco di Civitanova, il patrocinio del Comune e dell’Azienda dei Teatri, ha proposto spettacoli di grande qualità in una rassegna dedicata al ricordo dell’attore e scenografo Luigi Ciucci, scomparso di recente.