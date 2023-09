Oggi e domani a Civitanova: ’Il mare in fiore’, Mostra Mercato Floreale

Edizione autunnale de Il mare in fiore, oggi e domani la mostra mercato a tema floreale sarà protagonista sul lungomare Piermanni, dalle ore 9 alle 20. Attenzione alle modifiche alla viabilità che impatteranno sul litorale con divieti di sosta e transito e multe per chi non rispetterà i cartelli. L’iniziativa viene riproposta in coda all’estate dopo il successo registrato dall’edizione della scorsa primavera, e si presenterà con lo stesso format: stand con fiori, piante, pietre naturali, artigianato artistico, profumi, sapori e prodotti naturali, tipicità alimentari. L’evento è organizzato dall’agenzia Mylove Eventi ed è patrocinato dall’assessorato al commercio. Per l’occasione scattano sul lungomare sud alcune modifiche alla viabilità. In particolare, disposto il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli del soccorso, dell’emergenza e quelli autorizzati dall’organizzazione, lungo la corsia est del litorale Piermanni, nel tratto compreso via Bainsizza e via Cavour. Il divieto sarà in vigore dalla una di sabato alla mezzanotte di domani. Il traffico proveniente da sud, in ingresso a Civitanova, dal lungomare verrà deviato in via Bainsizza e da qui lungo viale Vittorio Veneto. La pista ciclabile resterà invece transitabile per tutta la durata della manifestazione.

"Civitanova è una città dove gli eventi non finiscono in estate – dice l’assessore al commercio, Francesco Caldaroni – e l’idea è stata quella di iniziare l’autunno con questa proposta che attira sempre moltissima gente. Il clima è ancora piacevole e ci auguriamo possano essere in tanti a cogliere le tante proposte organizzate dall’amministrazione per il fine settimana". Poi il primo ottobre, sempre organizzato da Mylove Eventi, in piazza XX Settembre arriva ‘Un tesoro in soffitta, fatto a mano e tipicità’, appuntamento con il vintage, l’artigianato e i prodotti tipici.

l. c.