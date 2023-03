Oggi e domani cambiano viabilità e sosta in via Battisti e in altre zone del centro

Cambia la viabilità, a Tolentino, nelle due Giornate Fai di primavera. Domani dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9.45 alle 19 divieto di sosta per tutti i veicoli in viale Cesare Battisti in prossimità dei civici 14-16-18. Negli stessi orari, senso unico di marcia lungo il viale, dall’intersezione con corso Garibaldi fino a piazzale Europa. E ancora, divieto di transito in via Oberdan e piazza San Nicola nel tratto tra piazza Silveri e via San Nicola. Dalle 15 di domani alle 20 di domenica è vietata la sosta ed è disposta la rimozione forzata nel piano superiore del parcheggio a pagamento Foro Boario, con esclusione dei camperisti partecipanti alle Giornate del Fai. Dalle 9.45 alle 19 di domenica, divieto di transito in corso Garibaldi, ad esclusione dei veicoli dei residenti e di quelli degli invitat’ alla commemorazione dell’Eccidio di Montalto.