Oggi gazebo nei centri commerciali

La polizia nei centri commerciali, per parlare di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Oggi dalle 15 alle 19 gli agenti saranno con il personale dei centri antiviolenza al Val di Chienti di Piediripa a Macerata e al Cuore Adriatico a Civitanova. Il personale specializzato della questura e del commissariato sarà a disposizione per ascoltare e consigliare la cittadinanza, anche per far capire come riconoscere i primi segnali della violenza domestica. Sarà distribuito anche materiale utile.