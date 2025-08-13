Oggi i funerali di Silvana Sabbatini. Una vita sempre in prima linea

Si terranno questa mattina alle 10, nella cattedrale di san Flaviano, i funerali di Silvana Sabbatini, morta all’età di ottantanove anni lunedì scorso alla clinica Villa dei Pini di Civitanova, dove l’anziana era ricoverata da alcuni giorni.

La chiesa è la stessa che accolse nel luglio 2015, per l’ultimo saluto, il marito Giuseppe, uno dei fondatori negli anni ’50 e ’60 della nota azienda ’I Guzzini Illuminazione’, oggi di proprietà del gruppo svedese Fagerhult.

Silvana Sabbatini, laureata in Giurisprudenza, è stata professoressa di Cultura generale ed Educazione civica: ha sempre condiviso con il marito le scelte aziendali e il suo impegno politico in città.

Guzzini fu infatti vicesindaco e assessore alle Finanze e allo Sviluppo del Comune di Recanati dal 1960 al 1964, e di nuovo vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica dal 1970 al 1975.

Sabbatini e Giuseppe Guzzini avevano quattro figli: Gabriela, Carlo, Rossella e Alessandro.

Dopo la nascita del quarto figlio Silvana Sabbatini aveva abbandonato l’insegnamento per dedicarsi interamente alla numerosa famiglia.

Una scelta che non aveva tuttavia ridotto il suo impegno per la città.

Nel 2019 Silvana Sabbatini ottenne infatti, insieme a Laura Ottaviani e Simona Reschini, il ’Premio Donna Cultura’ organizzato dall’Associazione nazionale donne elettrici (Ande).

Fra le motivazioni che avevano portato l’associazione ad asegnarle il riconoscimento compariva proprio il "suo impegno sociale e il sostegno offerto al Coniuge, all’azienda e alle molte attività e manifestazioni culturali di nicchia sponsorizzate".