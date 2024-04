Oggi il sound dei Dire Straits

Questa sera al Rossini risuona la musica dei Dire Straits: sul palco alle 21.15 i Dire Straits Over Gold, considerati tra i migliori interpreti internazionali della musica della band. Sei musicisti di talento, con una ricca esperienza nei circuiti nazionali e internazionali, offrono un equilibrio tra la fedeltà ai classici e l’unicità del loro stile. Luca Friso e Marco Fanton alle chitarre, Alessandro Piovan alla batteria, Francesco Piovan al basso, Andrea Colloredo polistrumentista, e Giulio Farigliosi alle tastiere: insieme propongono un’esperienza musicale capace di riportare all’attualità brani storici come Sultans of Swing, Money for Nothing, Romeo and Juliet, Tunnel of Love. Un appuntamento imperdibile per chi ama il vero sound rock degli anni Ottanta. Biglietti disponibili su Vivaticket/Amat, punti vendita e online, e alla biglietteria del Rossini, aperta oggi dalle 17.30 alle 21.30. Per info Uffici TdiC: 0733 812936 info@teatridicivitanova.com