Oggi il turno infrasettimanale. Mazzotti ko, tegola per Matelica

Primo turno infrasettimanale del campionato di serie B interregionale. Questa sera tornano in campo tutte le formazioni della "Division F" (Conference Centro): la capolista Recanati – unica formazione a punteggio pieno dopo due gare – ospita il Bramante Pesaro; la Halley Matelica riceve la visita del Valdiceppo; l’Attila Junior Portorecanati (reduce dal successo interno con Roseto) gioca di nuovo in casa, stavolta contro il Teramo. L’unica delle compagini maceratesi a essere impegnata in trasferta è la Virtus Civitanova sul campo della Pallacanestro Senigallia. La classifica al momento è tutta da delineare: a parte i leopardiani, e Teramo fermo ancora a quota 0, tutte le altre squadre hanno 2 punti, frutto di un successo e una sconfitta. Grande equilibrio, insomma. E stasera (gare previste alle ore 21, tranne a Porto Recanati dove si comincia alle 21.15) questo avvio di stagione potrà avere qualche responso in più. Il big match è al PalaCingolani Pierini di Recanati dove i neopromossi leopardiani devono fare i conti con quel Bramante che sabato ha fermato la marcia della Halley Matelica, una delle squadre più accreditate del girone. I matelicesi, da parte loro, sono chiamati a un pronto riscatto interno con gli umbri del Valdiceppo, ha lamentano già una grossa "tegola": Alessio Mazzotti ha riportato a Pesaro la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore biancorosso si sottoporrà nelle prossime settimane a intervento chirurgico; i tempi di recupero saranno valutabili a seguito dell’operazione, ma sono stimabili in non meno di 6 mesi per la ripresa dell’attività sportiva. Alla Halley mancano pure Musci (infortunato) e Zanzottera (non ancora tesserato).

Trasferta difficile quella di Civitanova a Senigallia, perché la Goldengas vuole vincere davanti al proprio pubblico dopo lo stop di Ozzano. Infine, l’Attila intende sfruttare il doppio turno casalingo per fare il bis, a danno di squadre abruzzesi, e dare continuità al proprio rendimento.

m. g.