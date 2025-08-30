Oggi il via alla fiera. Poi musica, stand e volley in vetrina

Con l’arrivo delle bancarelle nel primo pomeriggio di oggi, entrano nel vivo i festeggiamenti per il patrono San Giuliano, la cui ricorrenza cade domani. La fiera partirà attorno alle 14, per proseguire per tutta la giornata di domani. Gli espositori, circa 230, si troveranno in piazza Garibaldi, via dei Giardini, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Nazario Sauro, piazza Mazzini, piazza Cesare Battisti, Corso Matteotti, via Garibaldi e piazza Vittorio Veneto. Per agevolare il trasporto pubblico locale, oggi e domani i bus saranno gratuiti. Oggi piazza della Libertà ospiterà, a partire dalle 17, la bancarella delle tradizioni con la vendita del fischietto in terracotta (che possono essere prenotati al 339.4386374 o 339.6282459). Nel pomeriggio spazio all’incontro dal titolo "Un’artista per un’etichetta per San Giuliano" con Marisa Cesanelli. Domani, sempre in piazza della Libertà, continuerà la vendita del fischietto; alle 20, estrazione della lotteria di San Giuliano. A partire dalle 16 di oggi piazza della Libertà ospiterà il mercatino di San Giuliano dei bambini e, alle 19 si terrà l’esibizione della scuola di danza "OltAkademi". Dopo l’apertura degli stand gastronomici (19.30), alle 21 spazio alla presentazione della squadra di volley femminile Cbf Balducci. A concludere la serata, alle 22.30, la musica e l’animazione del format "Z-chalet on tour". Domani gli stand gastronomici in piazza saranno aperti sia a pranzo che a cena. Alle 20 alla Galleria degli Antichi Forni, ci sarà la chiusura della mostra di Spaccesi e, a partire dalle 20.45, in piazza della Libertà, arrivano le delegazioni dei Comuni gemellati con Macerata: Weiden (Germania) e Floriana (Malta). Alle 21.15 ci sarà la presentazione della squadra di volley maschile Pallavolo Macerata, per poi concludere la serata con l’esibizione musicale del gruppo "Chic Live". Quanto al programma religioso, alle 18 sul sagrato del Duomo, si svolgerà la messa presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi e, a seguire, la processione.