Oggi in Consiglio comunale. Cambiano i Consigli di quartiere

Oggi, alle 19 in Consiglio comunale, verranno presentati i rappresentanti dei nuovi sei consigli di quartiere. La città è stata suddivisa in sei circoscrizioni, per ognuna delle quali sono stati nominati 12 componenti, otto di maggioranza e quattro di minoranza. Ecco tutti i componenti.

Quartiere Pace – Cairoli – Santa Lucia – Rione Marche: i componenti designati dalla maggioranza sono Fabrizio Gentili, Enrico Colanicchia, Daniela Fondati, Alessandro Gentilucci, Ilenia Vitali, Roberta Angelelli, Alceo Taruschio, Adriano Morelli. Minoranza: Mario Bettucci, Monica Martarelli, Silvano Pennesi, Cristina Rapacci. Componenti integrati: Gino Cappelletti, Fabio Santucci, Simona Meschini. Supplenti maggioranza: Serenella Pagnanini, Francesco Angelini, Matteo Salvucci, Luca Spinozzi. Supplenti minoranza: Mirko Marcolini, Sabrina Mulas, Marina Rinaldi.

Quartiere Centro – Mameli – Cavour – Velini: maggioranza: Alberto Binanti, Ugo Barbi, Giacomo Molino, Enrico Luciani, Maria Colcerasa, Daniela Pellegrini, Patrizia Pagnanelli, Massimo Graziosi. Minoranza: Mattia Di Marco, Gabriella Gironella, Andrea Maurilli, Giorgio Ripari. Componenti integrati: Roberto Fioretti, Michael Di Marco, Marco De Dominici. Supplenti maggioranza: Paolo Fazzini, Elisa Capitani, Michela Diurno. Supplenti minoranza: Claudio Baleani, Samuele D’Ascanio, Federico Landi, Simonetta Porzi.

Quartiere via Roma, Santa Croce – San Francesco – Collevario: per la maggioranza ci sono Tommaso Lorenzini, Luciano Rossetti, Giuliano Dignani, Ennio Tamagnini, Maria Cristina De Sanctis, Francesco Pastori, Laura Palmieri, Franca Cartechini. Minoranza: Patrizia Giustozzi, Giuseppe Nardi, Umberto Speranza Perticarini, Alessandro Carancini. Componenti integrati: Fabio Ramazzotti, Chiarastella Parisi Presicce, Antonella Fermani. Supplenti maggioranza: Anna Ciccotti, Massimo Mirabile, Elena Tamagnini. Supplenti minoranza: Miriam Moretti, Valentino Pagnanelli, Leonardo Piergentili.

Quartiere Villa Potenza: maggioranza: Daniela Maceratesi, Rita Ribelli, Giampiero Foglia, Mattia Lorenzini, Mattia Gigli, Mirko Isidori, Riccardo Biagiola, Marco Foglia. Minoranza: Zeno Meriggi, Marilena Monti, Renzo Montanari, Emanuele Polci. Componente integrato: Silvia Pazzelli. Supplenti maggioranza: Lucia Stramucci, Gianluca Bartolini.

Quartiere Sforzacosta: maggioranza: Nicola Prenna, Enzo Giustozzi, Giuliana Medei, Gianluca Rossetti, Marco Antonelli, Sandro Mandolesi, Stefania Pisello, Paola Cassese. Minoranza: Leonardo Annessi, Ludovica Borroni, Francesco Menchi, Alberto Pazzaglia. Componenti integrati: Francesco Cappelletti, Fabrizio Pieroni, Andrea Tombesi. Supplente maggioranza: Vito Vigilante, Carla Pippa, Doretta Corallo. Supplente minoranza: Lucia De Luca.

Quartiere Piediripa: maggioranza: Paola Persichini, Sofia Blarasin, Michele Del Gobbo, Michele Mengascini, Rosanna Ciarlantini, Paolo Bianchini, Eleonora Luchetti, Roberto Rossi. Minoranza: Franco Forti, Fabrizio Principi, Lorena Sgariglia, Simonetta Simonetti. Componenti integrati: Ferdinando De Stephanis, Gabriella Vergari, Francesco Idone. Supplenti maggioranza: Romualdo Rapanelli, Gloria Cardinali, Renzo Bruschi. Supplente minoranza: Alessia Giampaoli.