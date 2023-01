Oggi incontro in Comune con i genitori

Ci sarà oggi, alle 15.30 nel Comune di Porto Recanati, un incontro pubblico tra il sindaco Andrea Michelini e i genitori dei piccoli che frequentano la scuola materna Rodari, per fare il punto sull’emergenza dei topi nel plesso di via Ancona. "L’amministrazione ha convocato un incontro con i rappresentanti di classe dei genitori e la fiduciaria del predetto istituto (Stefania Pandolfi, ndr) – ha scritto il sindaco su Facebook –. Verranno spiegati gli interventi che sono stati effettuati nel plesso durante le vacanze natalizie e che purtroppo non sono stati risolutori e le azioni in atto in queste giornate per poter ritornare alla normalità scolastica. Verrà inoltre esaminata la possibilità di utilizzare sistemazioni logistiche alternative nel caso in cui il problema non possa essere risolto entro la settimana".