Oggi la festa finale all’oratorio San Girio

Tutto pronto oggi, a Potenza Picena, per la festa finale del progetto "Aspettando il Natale insieme", che in questo mese ha dato vita a una serie di laboratori gratuiti per bambini - dai 6 ai 14 anni - con diverse attività di disegno, fumetti, letture animate e teatro dentro alle tre parrocchie cittadine (Don Bosco, San Girio e Carlo Acutis). L’appuntamento, organizzato dal Comune e dalla cooperativa Il Faro, inizierà alle 16.30 all’interno dell’oratorio di San Girio, situato nell’omonima frazione.