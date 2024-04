Oggi l’addio a Bruno Cartechini e Palma Romagnoli

Questa mattina alle 10, nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato a Corridonia, sarà celebrato il funerale di Bruno Cartechini e Palma Romagnoli. All’alba della domenica di Pasqua l’uomo, 86enne, aveva preso il fucile da caccia e fatto fuoco sulla moglie, anche lei 86enne, da tempo alle prese con una gravissima malattia degenerativa che la costringeva a letto, e poi ha puntato il fucile contro se stesso. L’anziano si era causato lesioni gravissime che lo hanno portato alla morte nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale di Torrette ad Ancona, dove era stato portato d’urgenza in eliambulanza la domenica di Pasqua.

Il marito si era sempre preso cura della moglie con l’aiuto della figlia Stefania, ma non sopportava più di vederla soffrire in quel modo, senza una speranza di miglioramento, e così avrebbe maturato la decisione di quel gesto estremo. Era stato uno choc per lui risvegliarsi in ospedale e scoprire di essere ancora vivo, ma poi le lesioni che si era provocato all’addome non gli hanno lasciato scampo. Oggi, per i parenti e gli amici della coppia sarà un momento di grande dolore, ma anche di profonda riflessione su questa vicenda così triste: Bruno e Palma saranno insieme nel loro ultimo viaggio terreno.

re. ma.