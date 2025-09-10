Oggi l’addio a Carlo Stramucci. Morto dopo aver aiutato un amico

Si terrà oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambin Gesù, a Sambucheto, il funerale di Carlo Stramucci morto sabato scorso all’età di 57 anni in zona San Liberato, nella frazione Monastero di Cessapalombo. L’uomo era intervenuto per aiutare un amico rimasto in panne con la moto da cross lungo la strada che collega Monastero a San Liberato. Dopo aver prestato assistenza, l’amico si è allontanato e Stramucci stava tornando alla sua auto quando, purtroppo, un malore improvviso gli è stato fatale. Non vedendolo rientrare per cena, la moglie ha allertato i soccorsi. Immediatamente sono scattate le ricerche: vigili del fuoco di Tolentino e Macerata, supportati dalle squadre con i cani e il personale del soccorso speleo alpino fluviale, con i carabinieri di Loro Piceno e agli operatori del 118, hanno localizzato l’uomo tramite la geolocalizzazione del cellulare. Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione, per Stramucci non c’era più nulla da fare. A darne l’annuncio la moglie Katia, il figlio Federico e la sorella Paola che hanno scelto per i manifesti funebri una sua foto sorridente, in mezzo alle montagne, con indosso una tuta rossa da motociclista: infatti lui, aderente al moto club "Sorci Versi", amava fare le cosiddette "cavalcate" con altri amici. La salma – composta al Centro funerario di Macerata, in via dei Velini 235 – dopo la cerimonia funebre sarà tumulata al cimitero di Recanati. La famiglia ha chiesto ad amici e parenti di partecipare all’ultimo saluto al loro amato Carlo non con fiori ma con opere di bene.